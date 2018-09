Cristiano Biraghi è arrivato a Firenze nell’agosto 2017 dalla retrocessa Pescara, nello scorso campionato è stato impiegato in 34 gare su 38. In più per lui una presenza in Coppa Italia contro la Sampdoria. Punto fermo della formazione di Pioli in questa stagione è stato schierato dal primo minuto in entrambe le uscite e tutte e due le volte per novanta minuti, contro Chievo e Udinese. Prima dell’attuale convocazione da parte di Mancini in Nazionale maggiore per sfide ufficiali, aveva partecipato a tre stage al centro tecnico di Coverciano: con Prandelli nel marzo 2014, nell’aprile 2017 con Ventura e nel febbraio scorso con il commissario tecnico ad interim Di Biagio. Lo scrive Il Corriere dello Sport.