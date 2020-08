Potrebbe cambiare la strategia dell'Inter per il rafforzamento della fascia sinistra. In alternativa al confermatissimo Ashley Young, potrebbe restare anche Cristiano Biraghi, col rinnovo del prestito dalla Fiorentina. L'affidabilità dimostrata nelle ultime uscite e la sua eleggibilità nelle liste Serie A e Champions lo rende una carta ulteriormente preziosa e questo potrebbe far anche far saltare l'operazione Emerson Palmieri dal Chelsea.