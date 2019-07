Cristiano Biraghi, terzino della nazionale italiana e della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa durante il ritiro della squadra viola a Moena, parlando della scorsa stagione e del futuro.



Permanenza in viola?

"Finora non ho parlato molto con il mister perchè mi sono concentrato più sul mio recupero fisico. Ho parlato con il direttore Pradè e mi ha confermato la mia permanenza all’interno del progetto della squadra. Come avete visto l’anno scorso ho rifiutato il Milan quindi non mi interessano tanto le voce di mercato. Penso di più alle cose fatte bene ed un progetto serio."



Cosa non è andato la scorsa stagione?

"L’anno scorso la sconfitta in Coppa Italia ci ha fatto molto male perchè era il nostro punto di riferimento. Adesso ripartiamo da un anno zero e dobbiamo calarci tutti in questo nuovo progetto, ricordandoci sempre la nostra natura: siamo una squadra che vuol crescere e che non vuole mollare mai."



Chiesa alla Fiorentina?

"Federico è un giocatore importante e non lo dico solo io. Ultimamente non l’ho più visto dopo la Nazionale. Lui adesso deve pensare a cosa è meglio e giusto per lui perchè è un giocatore che interessa alle più grandi squadre. Attenderemo la sua decisione. La sua permanenza significherebbe molto per noi."