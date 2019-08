Cristiano Biraghi torna all'Inter, Dalbert va alla Fiorentina e colma il vuoto a sinistra nella formazione allenata da Vincenzo Montella. Joe Barone e Daniele Pradé, gli uomini mercato del club viola hanno definito in questi minuti l'operazione col club nerazzurro, che sarà conclusa sulla base di uno scambio di prestiti secchi. Restano da definire solo alcuni dettagli, ma l'affare può definirsi sostanzialmente fatto.



I due club sono ora al lavoro per sistemare gli ultimi aspetti relativi all'ingaggio del calciatore brasiliano, arrivato nell'estate 2017 dal Nizza per poco più di 20 milioni di euro ma mai in grado di esprimersi sui buon livelli mostrati in Francia. A conferma dell'imminente conclusione dell'operazione, Dalbert è stato escluso da Conte dalla partitella di oggi al termine dell'allenamento odierno.