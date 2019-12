Cristiano Biraghi, laterale mancino dell'Inter, parla al matchday programme di accompagnamento alla sfida contro il Genoa delle 18: "L'Inter è stata la squadra per la quale ho sempre tifato sin da bambino, i miei sogni sono sempre stati giocare nell'Inter e in Nazionale. Ho fatto tutto il settore giovanile qui, quando sono tornato sapevo di essere un uomo e un giocare diverso rispetto a quello che era uscito qualche anno prima e questo per me è un motivo d'orgoglio, una vittoria personale".



SUL GRUPPO E SU CONTE - "Questo è un bel gruppo, l'ho capito appena sono arrivato ma adesso ne ho la conferma e credo che potremo fare qualcosa di importante. La mentalità vincente di Antonio Conte è importantissima per raggiungere i nostri obiettivi, questo concetto unito alla cultura del lavoro (perché tutto passa dal campo) è fondamentale".