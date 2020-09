IL TABELLINO:

. Hanno convinto i viola, hanno deluso i granata. Ma da una parte c'era una squadra che conosceva bene tutti i suoi meccanismi, con, dalla difesa a tre alla difesa a quattro.- Nel primo tempoe viceversa. L'intesa fra i due è cresciuta nella ripresa ed è diventata decisiva. Da quella parte soffriva il malcapitato- Il Torino era aggrappato a, mai in grado di impensierire Caceres e compagni. La squadra di Giampaolo ha avuto una sola occasione con Berenguer su assist di Linetty, ma la risposta di Dragowski è stata pronta e decisiva.- Se nel primo tempo la differenza fra le due squadre era racchiusa nella quantità delle occasioni da gol (3 a 1 per la Fiorentina), nella ripresa la partita è diventata tutta viola. Gli uomini di Iachini hanno alzato il ritmo e quelli di Giamapolo non sono riusciti a sottrarsi a quella nuova e quasi improvvisa pressione. Chiesa ha cominciato a spingere Ansaldi sempre più indietro, Izzo è stato frastornato da Ribery e Biraghi, mentreed è un peccato che lo stadio fosse deserto, i fiorentini avrebbero salutato festosamente il ritorno del loro "sindaco".Fiorentina-Torino 1-0 (primo tempo 0-0)GOL: 33’ s.t. Castrovilli (F).Assist: 33’ s.t. Chiesa (F).FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Chiesa (37’ s.t. Lirola), Bonaventura (33’ s.t. Borja Valero), Duncan, Castrovilli, Biraghi (42’ s.t. Venuti); Ribery (33’ s.t. Vlahovic), Kouamé (43’ s.t. Cutrone). All. Iachini.TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo (42’ s.t. Vojvoda); Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité (23’s.t. Lukic), Rincon, Linetty (42’ s.t. Millico); Berenguer (23’ s.t. Verdi); Belotti, Zaza. All. Giampaolo.Arbitro: Abisso di Palermo.Ammoniti: 14’ p.t. Milenkovic (F), 44’ p.t. Ceccherini (F), 12’ s.t. Biraghi (F), 15’ s.t. Linetty (T).