Alessandro Birindelli ha rilasciato una intervista al sito Juvenews24.com: ​“Al di là che la Juventus sia un pochino più indietro, vedo il Napoli come una delle favorite: lo era già negli anni precedenti, lo è tutt’ora. Poi vedo il Milan perché si è consolidato, ha dimostrato di essere una bella realtà e ha confermato che non è stata un caso la bella stagione dell’anno scorso. Questa squadra è andata a migliorarsi inserendo giocatori di esperienza e giovani molto bravi. Non dimentichiamo l’Inter perchè è la pretendente al titolo. A queste possono aggiungersi anche Roma e Lazio: sono squadre che hanno cambiato solo quest’anno filosofia di gioco e di pensiero, ma hanno gruppi importanti che da anni giocano assieme. Io credo che sarà un campionato avvincente”.