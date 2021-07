Scene di ordinaria follia. L'area intorno a Wembley, che questa sera ospiterà la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia,Decine di migliaia di persone, molte più delle 60 mila che stasera avranno la fortuna di assistere dal vivo a un appuntamento con la storia (è impossibile trovare una stanza d'albergo vicino allo stadio), hanno colorato l'area e fatto storcere il naso a molti, non solo ai virologi. Tutti vicini, uno accanto all'altro, a cantare e ballare, accompagnati dall'immancabile birra, senza nessuno tipo di rispetto del social distancing, senza nessun tipo di protezione. ​come se l'epidemia fosse un lontano ricordo. Come se la variante Delta fosse un ultimo modello d'auto.D'altronde da questa parti le mascherine non sono più un obbligo e dal 19 luglio, per volontà del primo ministro Boris Johnson, si tornerà alla vita normale, con la riapertura totale del Paese. E chi accede allo stadio, non solo i tifosi muniti di biglietto, deve fare un tampone veloce. Giornalisti compresi.Nessuno vuole mancare, non sarà di certo il covid a mettersi di mezzo.Dei circa 7 mila tifosi azzurri presenti stasera 6 mila sono residenti in UK, mille sono arrivati dall'Italia grazie al lavoro della Figc (per i quali sarà poi obbligatoria la quarantena al rientro).La Uefa ha accettato le limitazioni del Governo inglese, regalando la possibilità agli uomini di Southgate di giocare sempre in casa. Viva la scorrettezza.