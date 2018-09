Il centrale Sabotic (ex Reggiana) è vicino al Ravenna. Sempre molto attivo il Bisceglie che chiude per la punta Scalzone (ex Ebolitana), valuta l’esterno offensivo Troianiello (ex Fano) che ha diverse proposte dalla Serie D, ma vorrebbe restare nei professionisti; inoltre i pugliesi sono tornati alla carica per il centrocampista Calamai (ex Cosenza).



Il terzino Fautario (ex Modena) può andare all’Arzachena. Niente Vibonese per Napoli (ex Reggiana): la punta ha scelto di scendere in Serie D dall’ambizioso Porto Tolle. Sempre secondo la Gazzetta delloo Sport, Spanò (ex Reggiana) ha declinato la proposta del Cuneo per ripartire in D dalla Reggio Audace.