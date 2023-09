Il centrocampista del Brescia, Dimitri Bisoli ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quest'estate suonava il telefono per il mercato e io lo staccavo, non ho mai pensato minimamente di andare via. Qui è nata mia figlia, qui a giugno mi sposo. Quello che provo per questa squadra viene dal cuore ed è difficile da descrivere. Essere capitano come lo è stato Baggio è un onore: vedo le sue foto, di Guardiola, Pirlo, Caracciolo, mi vengono i brividi. Chi mi ha cercato? Non posso dirlo".



"Brescia a vita? Mi piacerebbe, ma me lo devo meritare. Se mi chiedono di firmare a vita, firmo bendato. Sì, spero di fare... due matrimoni. Io sono un giocatore normale, ma con questa maglia e la fascia mi sento un campione. Qui ho giocato in Serie A, il Brescia viene solo dopo mia figlia. Se posso sognare, dico tornare in Serie A: la città lo merita. E la società, con il nuovo centro sportivo, è cresciuta tanto".



"Con tutto il rispetto per la FeralpiSalò, il nostro derby è con l'Atalanta. Questa è una sfida inedita: sarà bella e avvincente, una volta abbiamo perso un’amichevole e non è stata facile da digerire".

"Mio papà (allenatore del Sudtirol, ndr) resta il mio mito, il mio giocatore di riferimento. L'anno scorso mi sono gufato, stavolta non dico niente: spero che prima della gara parli lui...".