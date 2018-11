L'ex allenatore del Padova, Pierpaolo Bisoli, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'Inter di Luciano Spalletti: "Per la lotta Champions i nerazzurri hanno qualcosa in più delle altre, che cercheranno fino alla fine di arrivare tra le prime 4".



SULLA SCONFITTA DI BERGAMO - "I giocatori devono adattarsi al metodo di Spalletti, che ha un suo modo di vedere le cose e di allenare. Ha tracciato una strada importante, deve continuare così: ha bisogno di tempo. Non è colpa di nessuno, la storia dice che nell'ambiente nerazzurro ogni tanto si fa qualche passo falso, cosa che non accade nel mondo della Juventus".