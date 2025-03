Bisseck: "Non credo ci siano molti posti migliori dell'Inter per giocare a calcio"

Getty Images

Il magazine tedesco Sport Bild ha intervistato il difensore dell'Inter Yann"Alleniamo molto la difesa, l'allenatore ci presta molta attenzione. Lo sanno anche i centrocampisti e gli attaccanti, che devono lavorare all'indietro. Questo significa che tutti sono molto orgogliosi di difendere la propria porta. Un gol subito è come un insulto e noi vogliamo evitarlo! Una vittoria per 1-0 è un risultato meraviglioso per noi".- "Non lo nascondiamo: siamo una squadra molto forte e possiamo affrontare chiunque. Abbiamo molte qualità sia in difesa che in attacco. Vogliamo e possiamo esserci fino alla fine. Tuttavia, la densità di prestazioni tra le sette o otto migliori squadre in Europa al momento è molto simile".

- "Dopo la chiamata non c'è stato più alcun contatto personale con il ct Nagelsmann. Ma ne sono stato davvero felice, è un grande segno di rispetto nei miei confronti. Spero che lui e il suo team vedano qualcosa in me: che posso aiutare la Nazionale con i miei punti di forza. Il mio obiettivo e il mio scopo per il futuro è quello di poter essere un'opzione importante per la Nazionale".- "Se non fossi stato convinto al 100% di voler giocare qui a lungo, non avrei prolungato il mio contratto (fino al 2029, ndr). Se si guarda oggettivamente al panorama calcistico, non credo che ci siano molti posti migliori in cui giocare a calcio. Sia nello sport che nella vita qui a Milano. Ora sono arrivato a un punto in cui amo davvero trascorrere il mio tempo qui".