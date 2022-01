Il calcio e la sua evoluzione. Anzi: ri-voluzione. Occhio, perché è dietro l'angolo. Tra quanti anni un club pagherà un giocatore in criptovalute? Pochi, pochissimi. Massimo quattro secondo il Professore di Blockchain presso Università Guglielmo Marconi"E' una criptovaluta, cioè un asset di valore che può essere scambiato sfruttando la tecnologia"."Non so se saranno proprio i bitcoin a inserirsi nel calcio o un altro tipo di criptovaluta, ma io credo che attraverso questi elementi si possano prevenire alcuni problemi come per esempio le false plusvalenze e il riciclaggio. Questa tecnologia può tracciare ogni tipo di flusso, qualsiasi transizione viene fatta con il bitcoin può essere tracciata"."Lavoro con entrambi i marchi, anche se non mi sono occupato personalmente io della sponsorizzazione. Ma posso dirvi che DigitalBits ha spostato il quartier generale a Roma, ed è una di quelle piattaforme che ha deciso di puntare forte sul calcio, in particolare su quello italiano. Crypto.com è diventato sponsor della Serie A, Binance della Lazio. Stiamo andando sempre più in questa direzione, perché questo settore è l'unico ad avere molta liquidità e si inserisce nel calcio vedendolo come vetrina per farsi conoscere da tutti, consapevole anche di non avere molta concorrenza. Perché non credo che ci sarà nessuno sponsor del mondo tradizionale disposto a spendere 30 milioni come ha fatto Binance per la Lazio"."Ci siamo molto vicini, secondo me tra tre o quattro anni. Massimo cinque. Non solo si potranno comprare giocatori con le criptovalute, ma ogni calciatore e ogni squadra potranno dividersi in tanti token"."Faccio un esempio. Se un appassionato di calcio è convinto che un giovane semi-sconosciuto possa diventare un fenomeno, potrebbe acquistare i token di quel giocatore. Se la sua previsione era giusta e magari quel ragazzo diventa un campione, l'appassionato avrà una percentuale sul giocatore. In base a quanto ha investito per il token. Io credo che si stia andando verso quella direzione. Si tokenizzeranno squadre e giocatori"."E' vero, ma per ora vengono visti come contentini per i fan, che hanno la possibilità di prendere delle decisioni sulla propria squadra del cuore ma sono scelte piccolissime, quasi minime. Però penso che questo processo sia un beta test di quello che ho raccontato"."Siamo stati precursori di tutto questo. Due anni fa abbiamo iniziato questo percorso inserendo le tecnologie nella nostra realtà, quando ancora le criptovalute nel calcio neanche esistevano"."Diciamo che se gli diamo un valore di 40 milioni circa, potrebbe valere 1000 bitcoin"."Sicuramente. Un paio di società straniere lo hanno già fatto"."Io credo sia un problema anagrafico. Oltre una certa età, chi ha lavorato nella finanza per tutta la vita non riesce ad accettare i bitcoin. Ma sono convinto che prima o poi farà un passo indietro e si ricrederà, o lui o chi verrà dopo di lui"."Mi sto trovando molto bene, è un lavoro divertente che mi affascina molto. La nostra azienda sta crescendo molto, oltre al lato della procura sportiva ci occupiamo a 360° dell'atleta, e io in particolare mi dedico alla parte della comunicazione, alle consulenze su criptovalute e consulenze immobiliari e tutti quelli aspetti fuori dal mondo del calcio"."Di inserire persone giovani in società. Anche il dirigente più bravo in assoluto, se non è al passo con i tempo, non sarebbe in grado di vedere in che direzione sta andando il mondo. Nelle aziende servono ragazzi in grado di anticipare le criptovalute, il metaverso, gli Esports... Perché altrimenti, si ostacola l'innovazione".