Bivio Zielinski, Inter o rinnovo con il Napoli: la situazione

Piotr Zielinski, partito con il Napoli in vista della Supercoppa Italiana in terra saudita, avrà l'occasione per decidere in via definitiva se accettare il rinnovo del contratto con il suo attuale club, che chiede di scendere dai 3,5 milioni all'anno attuali, oppure rompere definitivamente gli indugi e sposare la causa dell'Inter.