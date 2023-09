Un empresario checo paga 20.000€ para que su hijo debute en un partido.



Podhajsky tiene que jugar 10 minutos, pero eso no es todo pic.twitter.com/OcBskbVBsi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2023

Un desiderio per alcuni, un obiettivo per altri, essere un giocatore di calcio è un sogno che accomuna piccoli tifosi per tutto il globo. Chi riesce davvero a coronare tale aspirazione fa parte della percentuale minore di questi ragazzi. Infatti, sono più i giovani che finiscono nelle serie inferiori rispetto a coloro che arrivano alla massime categorie.– anche solo per pochi minuti –, 22 anni, "Mai protagonista su un campo di calcio se non a FIFA", come ha detto il presidente dell'FK Usti, club che ha tesserato il ragazzo, è riuscito a farsi tesserare dalla società dopo che il padre ha trovato un accordo con la proprietà del club: 20mila euro per giocare 10 minuti.