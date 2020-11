Oggi è il primo venerdì dopo il giorno del ringraziamento. Come vuole la tradizione statunitense ormai diffusa in tutto il mondo, questa giornata è dedicata alle offerte per lo shopping natalizio.. Proprio il danese è una delle occasioni da cogliere al volo nella prossima campagna trasferimenti invernali.. Scorri la gallery per scoprirli.Christian(classe 1992, centrocampista danese dell'Inter)