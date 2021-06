Beppe Sala attacca l'Italia sul tema della protesta anti razzismo. In un post su Facebook, il sindaco di Milano critica aspramente il comportamento degli Azzurri e della Figc: "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell’adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo".