Una vecchia gloria del Milan vicina a una panchina prestigiosa: è Jon Dahl Tomasson che, secondo quanto riportato da Sky Sports, sarà il nuovo allenatore dei Blackburn Rovers. Già in Inghilterra da calciatore con la maglia del Newcastle, il danese dovrebbe essere annunciato nelle prossime 48 ore dal club che milita in Championship. L’ultima esperienza di Tomasson è stata in Svezia, al Malmoe.