Sepp Blatter si scaglia contro la Fifa e la decisione di far giocare il Mondiale del 2030 in sei Paesi. “Si tratta di una scelta assurda" ha detto al giornale svizzero SonntagsBlick. “La Coppa del Mondo deve essere un evento compatto e facendo così si rischia di perdere l'identità. Credo che, per ragioni storiche, il Mondiale 2030 fosse da disputare solo nel Sud America".