Danny Blind, ex commissario tecnico dell’Olanda, parla di Matthijs de Ligt, centrale dell’Ajax lanciato in Orange proprio dall’ex Lanciere. Questo il consiglio di Blind al classe ’99, seguito dalla Juve, a Tuttosport: “Cosa gli consiglierei tra Juventus, Barcellona e Manchester United? Non posso rispondere a questa domanda, la mia speranza è che resti un anno in più all'Ajax. E' forte, ma giovane. L'unica cosa che posso dirgli è di lasciare Amsterdam solo quando si sentirà totalmente pronto per un'esperienza all'estero”.