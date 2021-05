Neanche il tempo di godersi un altro successo e per l'arriva un nuovo caso a tre giorni dalla Juventus:. Nella scorsa notte infatti l'attaccante nerazzurro è stato sorpreso in un noto hotel del centro di Milano assieme da altre 23 persone in un evento non regolare, viste le limitazioni imposte per le limitazioni Covid., come si apprende dal comunicato dei carabinieri:Alle ore 03:00 di questa notte, in Milano, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un Hotel del centro dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del calciatore dell’Inter Romelu Lukaku.Nella circostanza, oltre al citato Lukaku, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell’Inter e il direttore del ristorante dell’Hotel che ha organizzato l’evento.Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid - 19.- Non sol Lukaku quindi, presenti anchei cui nomi sono stati svelati da Corriere.it:si trovavano al 'The Square Milano Duomo' per festeggiare il compagno di squadra e amico. Spunta poi anche un giallo: i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica, che sarebbe arrivata da un soggetto riconducibile alla cerchia di una influencer, volto televisivo, presente alla festa e accostata nelle ultime settimane a un calciatore.