L’accordo è stato raggiunto già nei giorni scorsi, mancano solo la firma sul contratto e in seguito l'annuncio ufficiale. La Juventus e Adrien Rabiot sono sempre più vicini. Come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è volato a Parigi nel tardo pomeriggio (è già rientrato in tarda serata) per chiudere il colpo Rabiot, centrocampista francese in scadenza di contratto al 30 giugno col Paris Saint-Germain.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il ds della Juve Paratici spera di avere a breve la firma nero su bianco di Rabiot dopo l’intesa raggiunta già nei giorni scorsi. Dopo lo scambio Spinazzola-Pellegrini con la Roma, Paratici vuole chiudere definitivamente anche l’operazione Rabiot entro la fine della settimana. Il blitz parigino è un segnale inequivocabile, il centrocampista è sempre più vicino alla Juve di Maurizio Sarri. Le parti sono nella fase dello scambio dei documenti, mancano solo gli ultimissimi dettagli da limare prima dell'ufficialità. Doppio colpo a parametro zero in mediana per la Juve: dopo Ramsey, c'è Rabiot in arrivo a Torino.