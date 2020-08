. Come un anno fa, più di un anno fa quando i dirigenti del Milan - in particolare Paolo Maldini - pescarono l'asso con Theo Hernandez, uno dei migliori terzini sinistri in circolazione preso a condizioni favorevoli. Adesso contatto doveva esserci e c'è stato, tutto confermato : il Milan ha avviato i, gioiello classe '99 che può agire da esterno o dietro le punte, un jolly offensivo di talento e dotato di colpi interessanti.- Il primo: la dirigenza dei Blancos si oppone, non vende Brahim senza avere garanzie di poterlo riprendere perché crede nel suo potenziale. Ecco perché il Milan sta mediando sulla formula, i segnali portano verso unperché Elliott non intende valorizzare giocatori per conto di altri club. Lavori in corso, il blitz è stato comunque decisamente produttivo e ha aperto la strada rossonera col Real. Nell'affare c'è anche da considerare una, pretesa dal Manchester City al momento della cessione al Real, segnale di come ci sia una grande attenzione al giocatore. Il Milan è convinto di poter fare un gran colpo e ha già approfondito. Saranno giorni caldi sulla Milano-Madrid.