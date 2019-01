Un investimento importante sulla fascia destra. La richiesta esplicita porta la firma di Carlo Ancelotti, il Napoli si rinforzerà su quella corsia in estate e il manifesto arriva dalla penultima gara del 2018 a San Siro, contro l'Inter: Callejon terzino, tutti in panchina i padroni di quella fascia, da Hysaj a Malcuit fino al subentrante Maksimovic. Con Hysaj in partenza, Aurelio de Laurentiis vuole preparare il terreno per l'acquisto di Manuel Lazzari, laterale della Spal che viene da stagioni di ottimo livello in Serie A.



VIA AI DIALOGHI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Napoli ha avuto un contatto diretto in queste ore con la Spal per studiare l'operazione Lazzari: l'esterno rimarrà a Ferrara a gennaio perché ritenuto fondamentale per la salvezza, ma il ds Giuntoli prepara una nuova offerta dopo aver studiato Manuel da vicino per mesi in campionato. La valutazione sfiora i 20 milioni di euro, leggermente più bassa; il Napoli si augura di chiudere per qualcosa in meno e presto rivedrà la Spal, nuovo blitz in programma. Per prenotare Lazzari...