Grande entusiasmo a Napoli nel giorno del ritrovo dei calciatori prima della partenza per la tradizionale sede del ritiro di Dimaro. Un entusiasmo suscitato soprattutto dall'arrivo di Carlo Ancelotti, un profilo in grado di far dimenticare in fretta la brusca separazione tra De Laurentiis e Sarri e ad oggi il vero colpo di mercato messo a segno dal club. Meret, Karnezis, Fabian Ruiz e Inglese sono gli acquisti realizzati ad oggi dal direttore sportivo Giuntoli, ma la piazza si aspetta ancora qualche rinforzo di spessore per rilanciare la sfida a una Juventus fortemente intenzionata a presentarsi ai nastri di partenza con Cristiano Ronaldo. E dalla Spagna rimbalzano anche oggi i rumors sul tentativo di Ancelotti di convincere il centravanti del Real Madrid Karim Benzema a seguirlo in questa nuova avventura.



BLITZ A MADRID - A riferirlo è il quotidiano Marca, che sottolinea la presenza dell'allenatore emiliano a Madrid nella passata settimana, l'occasione per incontrare il direttore generale dei blancos José Angel Sanchez e fare il punto della situazione sul bomber francese e sull'esterno destro marocchino Achraf Hakimi, considerato l'alternativa a Lainer del Salisburgo. Ancelotti vuole regalare al Napoli un nome di prestigio per completare il reparto offensivo, ma la situazione di Benzema è indirettamente collegata a quella di Ronaldo. Al di là dei costi molti alti di un'eventuale operazione, soprattutto quelli dell'ingaggio, è difficile ipotizzare oggi che Florentino Perez si privi in un colpo solo di due giocatori fondamentali.



A rendere ancora più complicato il quadro le parole dello stesso Benzema affidate alla propria pagina Twitter, nel giorno del nono avversario del suo arrivo a Madrid: "Sono passati 9 anni dal primo giorno in cui ho indossato per la prima volta la maglia del Real. Ringrazio il presidente, il club, i giocatori e tutti gli allenatori che ho avuto. Sono orgoglioso di difendere questa società, le sarò grato per sempre". Parole che testimoniano il profondo legame dell'attaccante con le merengues e in particolare col suo presidente, che in più di un'occasione ha stoppato la cessione di uno dei giocatori simbolo della sua gestione.



Hace 9 años me ponía por primera vez la camiseta del @realmadrid Gracias al presidente, a todo el club y los jugadores Y a todos los entrenadores con los que coincidí. Orgulloso de defender este escudo y eternamente agradecido siempre #HalaMadrid pic.twitter.com/wgxDZ7BvFI — Karim Benzema (@Benzema) 9 luglio 2018