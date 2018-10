Blitz in Germania per il corpo scouting dell'Inter. Perché dopo le gare di Champions League, la serata di ieri è stata utile agli uomini di Ausilio per volare anche a seguire i migliori talenti di Europa League; non a caso, era presente uno scout dell'Inter a Zurigo per il match tra i padroni di casa svizzeri e il Bayer Leverkusen, con un nome sottolineato in rosso ovvero quello di Kai Havertz, uno dei migliori prospetti tedeschi su cui sono riposte tante aspettative e con i radar nerazzurri puntati addosso.



RELAZIONI POSITIVE - Il Bayer ha perso con Bellarabi protagonista, Havertz non ha giocato una partita indimenticabile ma l'Inter lo segue da tempo e le relazioni sono state ancora molto positive. Classe 1999, trequartista o all'occorrenza esterno offensivo, Havertz ha qualità e gamba con margini di miglioramento importanti. Blindato fino al 2022 dal Bayer Leverkusen, servono almeno 35 milioni per portarlo via dalla Bundesliga e il club tedesco ha già detto no ad offerte inferiori dalla Premier League. L'Inter lo segue, per adesso senza andare oltre. Ma il nome è di quelli da tenere ben appuntati...