Entrare e segnare. Nel Clasico, al Bernabeu, sul primo pallone utile contro Messi & co.e riprende la vetta della Liga in una notte magica per Zinedine Zidane: l'attaccante ha voluto fortemente rimanere a Madrid nonostante fosse, ha spinto per settimane il Monaco prima che ci provasse anche la Roma, quando sembrava che Dzeko dovesse andar via.. E sta avendo ragione lui.- Il suo blitz nella notte del Clasico vale un palcoscenico che aspettava da mesi. Ma attenzione, perché anche: durante i dialoghi diretti con il Real Madrid per Theo Hernandez, infatti, la dirigenza rossonera ha. Sì alla cessione ma solo a titolo definitivo, come è stato per lo stesso Theo, un capolavoro del Milan. Per Mariano Diaz non è andata così: il giocatore ha preferito restare e il Real ha fatto muro sulla formula, in più il mancato passaggio di André Silva al Monaco aveva bloccato tutto. L'attaccante non intende spostarsi e il segnale è chiaro anche per la prossima estate. Ma se il Milan cercasse un altro vice Ibra, di certo nella lista delle idee avrebbe sempre un gradimento importante proprio quel Mariano Diaz che ha colpito il Barça. L'ambizione di certo non gli manca...