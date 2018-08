Un blitz a Milano, rimasto segreto ai più, quello di Miralem Pjanic nella giornata di ieri, di rientro dalla tournée della Juventus negli Stati Uniti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in agenda c'era un appuntamento col suo nuovo entourage, capeggiato da Fahli Ramadani, per discutere del futuro del calciatore bosniaco, sempre più vicino a prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora, ma contemporaneamente nel mirino delle big di Premier e Liga. Un complicato gioco ad incastri che coinvolge altri grandi nomi del panorama europeo come Modric, Milinkovic-Savic e Pogba.



OTTIMISMO - Dal fronte Pjanic, esattamente come da quello bianconero, traspare però la volontà di andare avanti, anche perché ad oggi non sono arrivate offerte che si avvicinassero alla richiesta monstre di 100 milioni di euro e una delle possibile destinazioni, il campionato inglese, vedrà concludersi le trattative in entrata entro la mezzanotte di questo giovedì. Ecco perché sta per entrare nel vivo la trattativa vera e propria per prolungare (ancora non è chiaro se fino al 2022 o al 2023) il contratto dell'ex centrocampista della Roma, che attualmente guadagna 4,5 milioni di euro e che potrebbe spingersi fino a 6 più bonus. In un clima di ottimismo, esiste altresì la consapevolezza che, in caso di clamoroso rilancio di un club inglese o spagnolo, il tavolo potrebbe essere nuovamente sparigliato, ma con una Juve che avrebbe a quel punto le risorse economiche per regalarsi un ultimo grande colpo di mercato dopo gli arrivi di Ronaldo e Bonucci.