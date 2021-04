Un ritorno per celebrare lo scudetto. Un ritorno, soprattutto, per fare chiarezza sul futuro , come espressamente chiesto da Antonio Conte. Dopo mesi, Steven Zhang si appresa a volare in Italia:. Da New York, intanto, arrivano novità societarie, spiegate da Bloomberg. Secondo cui, in primo luogo,tra il 2017 e il 2019, infatti, il club ha registrato oltre 260 milioni di entrate da realtà cinesi (un quarto del totale) da accordi di sponsorizzazione regionali conclusasi l'anno scorso.La situazione finanziaria, dunque, è tutt'altro che rosea. Un ulteriore conferma arriva da quanto rivelato da una fonte anonima, ma legata ad un potenziale acquirente, a Bloomberg.Spunta, intanto, un nuovo gruppo interessato all'acquisizione del club. Se BC Partners ha definitivamente mollato la presa,, che - sempre secondo Bloomberg - sarebbe in trattative avanzate per fornireutili a sostenere le finanze del club. Le società avrebbero anche tenuto diversi incontri nell'ultimo mese: un rappresentante di Oaktree, tuttavia, ha rifiutato di commentare.