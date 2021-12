Si avvicina la fine del 2021 e anche a livello finanziario i club di Serie A tirano una linea sui primi 6 mesi di gestione ordinaria., si sa, non ha attraversato un anno semplice a livello economico, ma oggi il bilancio respira e in cassa, come confermato dall'ad Antonello nell'ultima riunione con gli investitori, ci sono fondi sufficienti.Un prestito da 275 milioni complessivi di cui una parte già introitata e per cui Suning ha concesso in pegno il proprio pacchetto azionario del club.e, con la banca d'affari Rothschild, sono già state avviate le prime pratiche per un nuovo maxi-bond da 400 milioni di euro. Di fatto verrà rifinanziata una nuova linea di credito e verranno liquidati i debiti passati.che porterà nuove possibilità di introiti e, soprattutto unal club.Secondo quanto riportato da Bloombergche, come detto, non vuole lasciare in questo momento in cui, dopo gli investimenti passati, dal punto di vista sportivo e dello stadio l'Inter sta vedendo la luce., liberarsi dal pegno sulle quote del club e, successivamente, valutare eventualmente la cessione. Un'operazione che, finché il fondo statunitense sarà presente anche nell'organigramma societario (due membri sono nel cda), sarà difficile anche soltanto ipotizzarla.