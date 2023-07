Serata di finali al Centrale del Foro Italico. Ci sono le gare decisive del BNL Italy Major Premier Padel. E sugli spalti sono presenti anche Francesco Totti e Daniele De Rossi, accomunati dall'amore per il padel. Insieme ai due c'è anche Marco Materazzi compagno di squadra dei due nell'Italia campione del Mondo 17 anni fa a Berlino. Per De Rossi, tra l'altro, è la seconda presenza consecutiva sul Centrale: ieri aveva anche ricevuto la maglia da Martin Di Nenno, sconfitto in semifinale (in coppia con Franco Stupaczuk) da Arturo Coello e Agustin Tapia. Il programma delle finali della competizione vede prima quella femminile tra Josemaria/Sanchez e Ortega/Triay, poi quella maschile tra Coello/Tapia e Chingotto/Navarro. Foto fornite da credits PadelFip.