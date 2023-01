Kevin-Prince Boateng si avvicina alla fine della sua carriera da calciatore. Se a fine anno appenderà le scarpe al chiodo, con il contratto con l'Hertha Berlino in scadenza, non è detto che si tratti di un addio definitivo al calcio. Stando a quanto scrive la Bild, il centrocampista ex-Milan può rimanere a Berlino, ma nelle vesti di dirigente. Per lui si ipotizza un ruolo da direttore sportivo, con l'attuale direttore, Fredi Bobic in procinto di andare a ricoprire il ruolo di responsabile dell'area tecnica della federcalcio tedesca. Quel ruolo è rimasto libero dopo le dimissioni di Oliver Bierhoff.