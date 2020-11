L'attaccante ghanese del Monza, Kevin Prince Boateng dice la sua sul razzismo nel calcio: "Non è cambiato nulla dal 2013, forse qualche multa in più, ma non è cambiato niente, è triste. Succede ancora, succede troppo spesso. Il cambiamento viene da Fifa e Uefa: noi calciatori siamo importanti, proviamo a parlare, usiamo i social e le interviste, però se non parte da sopra è difficile per noi. Nel 2013 dicevo: spero che i bambini tra qualche anno non sappiano cosa significa razzismo e invece purtroppo se ne sente parlare più oggi di ieri".