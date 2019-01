Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati: lo riporta il settimanale Oggi che spiega come, dopo aver passato le vacanze divisi, il calciatore del Sassuolo e l'ex velina avrebbero già avviato le pratiche per la separazione. L'intenzione dei due è quella di tenere il segreto il più a lungo possibile per tutelare il figlio Maddox. La coppia si era sposata il 25 giugno 2016.