Kevin Prince Boateng, neo attaccante del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "Io il CR7 del Sassuolo? Forse sì, ma mi mancano 500 gol... In questa prima fase sto provando a giocare da centravanti e mi sto trovando molto bene. E poi sono libero di aiutare il centrocampo... Giocare qui anchei in futuro? Poi vedremo",



ITALIA - "Ho fatto una grande stagione all'Eintracht, vincendo la Coppa e qualificandoci per l'Europa League. Per la prima volta volevo andare via dalla Germania con un'immagine pulita e positiva. Poi e' arrivata l'offerta del Sassuolo, che ha un progetto importantissimo: mi ha chiamato De Zerbi e mi ha detto che avremmo fatto una stagione alla grande. E' stata una scelta facile, volevo tornare in Italia".



DE ZERBI - "Un allenatore giovane, ma già uno dei migliori in Serie A. Per lui è importante divertirsi, anche lavorando duro. Chiudiamo sempre la giornata con un sorriso. Al Sassuolo mi sento bene e importante, tutto si vedrà comunque quando inizieranno le partite vere: aspettiamo. Su Berardi dico che ha fatto vedere di essere un grande calciatore, quest'anno avrà nuovi stimoli e un allenatore a cui piace tanto: farà una grande stagione".