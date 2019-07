Termina l'avventura aldi. Il centrocampista ghanese, arrivato a gennaio dalin prestito con diritto di riscatto, saluta i blaugrana su Instagram: "Oggi si chiude una delle esperienze più eccitanti della mia carriera. Ringrazio ogni persona che lo ha reso possibile. Ringrazio i miei compagni che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno, campioni e grandi persone. Ringrazio la dirigenza, disponibile e sempre presente. Un pensiero speciale va a tutti i fan: vi porterò nel cuore. Volevo dare qualcosa in più, ma ho fatto il mio meglio ogni minuto in allenamento e nelle partite che mi è stata concessa per onorare questa fantastica maglia".