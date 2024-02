Boateng, Manolas e non solo: può arrivare in Italia anche Okaka

Ieri si è chiuso il calciomercato invernale 2024 in Italia, ma i club possono ingaggiare i calciatori che erano senza contratto prima del 1° febbraio. Ad esempio oggi la Salernitana ha ingaggiato il tedesco Jerome Boateng e sfida l'Hellas Verona per un altro difensore d'esperienza: il greco Kostas Manolas, ex Napoli e Roma.



OKAKA - In Serie B la Sampdoria sta valutando la possibilità di mettere sotto contratto Stefano Okaka. L'attaccante (34 anni ex Roma e Udinese) è reduce da un'esperienza in Turchia al Basaksehir. Ha già giocato a Genova in maglia blucerchiata nella stagione 2014/2015. Intanto la Sampdoria sta cercando una sistemazione ai centrocampisti Kristoffer Askildsen e Valerio Verre, che ha rifiutato un'offerta dai turchi dell'Hatayspor.