Settimana di colpi in casa Parma. Dopo Grassi e Sepe a titolo definitivo dal Napoli, il ds Faggiano rinforza gli esterni di D’Aversa, a cui sta per regalare i terzini Laurini (Fiorentina) e Pezzella (Udinese, offerto il prestito con obbligo di riscatto). In attacco incontro con l’Inter per Karamoh (si cerca un accordo economico tra club). Ieri è arrivata la firma anche del centrale Demaku (ex Cosenza): per lui un quadriennale con gli emiliani. In attacco oltre a Inglese spunta l’obiettivo Boateng, tornato al Sassuolo dal prestito al Barcellona. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana si pensa a Barreto (Samp) come profilo di esperienza.



Il Sassuolo ieri ha incontrato l’Empoli e Caputo: l’accordo tra club c’è da giorni, è stato trovato quello col giocatore. Si aspetta solo la conferma delle contropartite che faranno il percorso inverso (Gliozzi e Frattesi). Dalla Juve possono arrivare Pellegrini e Traoré in prestito. ​La Spal è tornata forte su D’Alessandro dell’Atalanta, piacciono anche Babacar e Di Francesco del Sassuolo. Questione di ore per Berisha (Atalanta) tra i pali.



Lo Spezia perfeziona un affare col Parma: dagli emiliani arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto il difensore Ramos. L’Empoli ha fatto una offerta importante a Stulac (Parma) che sta per accettare. La Cremonese non si ferma ed ha chiesto il difensore Dall’Orco al Sassuolo; ai grigiorossi piace anche Ravanelli.