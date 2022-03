Silvio Berlusconi si risposa domani, nel giorno della festa del papà. L'ex presidente del Milan va a nozze con Marta Fascina (53 anni in meno del compagno ottantacinquenne) a Lesmo in Villa Gernetto, sede dei ritiri pre-partita del Monza. In realtà non si tratta di un vero e proprio matrimonio: senza valore giuridico, ma solo simbolico con scambio di doni, fedi e promesse d'amore.



Dopo il divorzio da Melissa Satta, Kevin Prince Boateng, l'ex attaccante di Milan, Genoa, Sassuolo e Fiorentina, è pronto a ripartire con un nuovo matrimonio. La proposta a Valentina Fradegrada, la nota influence e modella, è stata fatta e il "Sì" ha certificato l'amore fra i due.

Per Boateng è il terzo matrimonio, ma il bomber, intervistato insieme alla bellissima Valentin da Vanity Fair non ha alcun timore: "Sì, ci sposiamo l'’11 giugno. A novembre le avevo già chiesto di sposarmi la prima volta, sono pazzo di lei". E Valentina conferma: "Non vogliamo sposarci solo nella realtà, ma anche nel Metaverso".

Ecco il video della proposta e le foto della bellissima Valentina nella nostra GALLERY.