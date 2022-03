La storia d'amore fra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è finita ormai da tempo con la bellissima modella italiana che ora vive la sua vita e si è dedicata anima e corpo al lavoro (con diversi programmi legati al calcio su Sky).



Chi non si è mai pronunciato sulla rottura e sul divorzio successivo era stato finora l'attaccante ghanese che però, intervistato dal Corriere questa volta ha voluto mettere a tacere un gossip che circola da tempo sulle possibili corna fatte a Melissa con la nuova compagna Valentina: "Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina"



Melissa in ogni caso oggi alla storia con Boateng non pensa più ed è più bella che mai. Eccola nella nostra gallery.