Potrebbe essere Cengiz Under il prossimo arrivo in casa Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com in queste ore Boban ha avuto un contatto con gli agenti dell'esterno offensivo turco, che spinge per trasferirsi in rossonero. Non è da escludere che le parti possano incontrarsi nelle prossime ore, per accendere un affare che al momento è poco più di un'idea. Under piace al club e a Pioli, che potrebbe schierarlo in tutti i moduli, 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2 (molto offensivo).



CARTA SUSO? - Under vuole il Milan, la Roma al momento valuta tutte le opzioni. Non ha chiuso la porta a Boban, ma è disposta a lasciarlo partire solo in caso di buona offerta, anche perché al momento si trova senza Zaniolo e con un Perotti incerottato. Sul tavolo potrebbe finire il cartellino di Suso, che non rientra più nei piani di Pioli e che Fonseca sta valutando. Lo spagnolo al momento è di troppo, solo se partirà il Milan chiuderà un colpo in entrata.