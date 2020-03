Sempre più lontani. Zvonimir Boban e il Milan possono davvero separarsi da qui a fine stagione, lo conferma oggi La Gazzetta dello Sport in prima pagina rincarando la dose dopo le parole del dirigente croato. Perché "non sembra ci siano molti margini per ricomporre la frattura fra Zvone Boban e l’establishment del Milan", si legge. La questione è delicata: Stefano Pioli era stato informato dal dirigente croato della sua decisione di uscire allo scoperto, chiedere chiarezza alla società, a una settimana di distanza dalle dichiarazioni di Ivan Gazidis. Eppure, "le voci sui contatti con il manager tedesco Ralf Rangnick non si sono affievolite dopo le dichiarazioni dell’a.d. del Milan, anzi. E Boban non ha gradito il fatto che chi lavora all’area tecnica sia stato tenuto all’oscuro di manovre legittime nella sostanza, ma non nella forma", completa La Gazzetta.



La situazione è sicuramente tesa: in ballo c'è anche la questione legata al budget per gli acquisti della prossima estate ancora non definito, questo è un tema che irrita Boban al punto da spingerlo a chiedere chiarezza al gruppo Elliott al più presto altrimenti le stoccate all'indirizzo di Gazidis potrebbero trasformarsi in un antipasto del suo addio, da consumare da qui a giugno se non si chiarissero le singole parti.