"Abbiamo ancora una giorno e mezzo, vediamo cosa succede". Così Paolo Maldini sabato, prima del match con il Brescia, ha lasciato le porte aperte a un ultimo colpo per il Milan, con un nome ben identificato: Angel Correa è sempre in cima alla lista dei desideri dei rossoneri. Manca un'alternativa in attacco alla squadra di Giampaolo, una variabile che possa sia giocare accanto a una punta sia largo nel tridente e l'argentino classe '95 dell'Atletico Madrid resta il primo nome sul taccuino di Boban e Maldini che, nonostante il grande gelo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e preparano un assalto last minute.



NUOVA OFFERTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, il Milan proverà nelle prossime ore un ultimo affondo con i Colchoneros per Correa, andando a modificare l'ultima proposta presentata al club madrileno (prestito biennale con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze). Se con il giocatore l'intesa è già stata raggiunta per un quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione, non si preannuncia una missione semplice strappare il sì all'Atletico, fermo sulla richiesta di 50 milioni utili a finanziare poi l'acquisto di Rodrigo dal Valencia. Il tempo stringe. Ma il Milan non si arrende: Boban e Maldini preparano l'ultimo assalto a Correa.



