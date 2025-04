Getty Images

Boban: "Il Barcellona ha sottovalutato l'avversario. PSG? Manca carattere, senza Donnarumma sarebbe uscito"

un' ora fa



Vincono Aston Villa e Borussia Dortmund, ma a passare in semifinale sono PSG e Barcellona rispettivamente. Due partite assolutamente intense, con numerosi momenti in cui Villans e gialloneri sembravano avere il passo per compiere un’autentica impresa, rimontando le pesanti sconfitte del turno di andata. Così non è stato, ma rimane l’onore delle armi per questa eliminazione dalla Champions League.



E Zvonimir Boban, ospite negli studi di Sky Sport, non ha risparmiato critiche al Paris Saint-Germain dopo la qualificazione in semifinale: “Il PSG ha mostrato una preoccupante mancanza di carattere. Hanno rischiato tantissimo, e se non ci fosse stato Donnarumma tra i pali non so se sarebbero riusciti a passare il turno. L’Aston Villa ha giocato una gara al di sopra di ogni aspettativa, proprio come il Borussia Dortmund contro il Barcellona. I blaugrana, invece, hanno sottovalutato l’avversario, e quando lo fai a questi livelli, rischi grosso”.