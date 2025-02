Getty Images

Boban: "Il Milan deve avere l'ambizione di vincere trofei, non di arrivare in Champions per prendere 50 milioni"

35 minuti fa

1

Il Milan è pronto a giocarsi il primo atto dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Durante il prepartita, presente in studio a Sky Sport 24, è intervenuto l'ex giocatore e dirigente rossonero Zvonomir Boban, che ha sottolineato quella che dovrebbe essere la filosofia del club di Via Aldo Rossi.



DEVE VINCERE - "Il Milan deve fare una roba molto semplice, essere il Milan: il Milan deve vincere, deve partire sempre con l'ambizione di vincere e ogni anno alzare trofei. Non arrivare ogni anno in Champions per prendere 50 milioni. Il Milan deve fare il MIlan e recentemente questa filosofia non è mai stata fatta. Almeno adesso devo dire che il Milan sta cercando di correggersi: credo che con questi innesti possa cambiare".