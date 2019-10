Il CEO del Milan Zvonimir Boban ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Spal: "La prima cosa che non voglio vedere è perdere punti perché ne abbiamo già pochi, poi per il resto bisogna migliorare molto".



SULLA STAGIONE - "E' stata un'annata burrascosa e difficile fino ad ora. Ci vogliono una continuità e una presenza diverse, cose che ha chiesto anche il nostro allenatore Pioli"



SULL'OBIETTIVO - "Dobbiamo risalire, dopo la buona prestazione contro il Lecce a Roma ci aspettavamo di più. Bisogna mettere le idee in campo per fare punti"



SULLO STATO D'ANIMO - "Soffro tanto, la vivo male e mi sento male. Ciò che accade alla squadra mi perseguita, io sono responsabile. Poi la vita continua, ma è dura. Ci vuole forza per uscire da questo momento"



SUL MERCATO E MODRIC - "Penso a stasera, è più importante di Modric. Una storia montata ad arte non so da chi"