Boban torna in tv: sarà volto di Sky Sport per la Champions League

Dopo anni di lontananza dall'Italia l'ex fantasista e oggi dirigentetornerà nel nostro paese e tornerà in tv per commentare il calcio giocato dalle nostre formazioni. L'ex direttore generale del Milan sarà il nuovo volto di Sky Sport e sarà una delle presenze fisse degli studi in cui si trasmetterà laDopo l'addio anche con strascichi al Milan, Boban si era dedicato al ruolo di dirigente nel board di Uefa e Fifa salvo poi dimettersi perché in totale disaccordo, e anche in questo caso non senza polemiche, dopo l'ennesima ricandidatura di Ceferin a Presidente Uefa.a partire da settembre andrà a completare la squadra di Sky Sport per lainsieme a AlessandroFabioEstebanAlessandroPaolo

Queste le sue parole: “Grazie a Sky che mi ha convinto, sono felice di tornare nella casa dello sport e a casa mia.Torno a Milano, torno in Italia che amo profondamente. Sono un po’ più maturo, credo di capire un po’ di più calcio dopo le esperienze. Però troverete sempre lo stesso Zvone. Siamo alla fine pagati per dire e non per trattenere, dire in maniera rispettosa”,