Bobb, il norvegese che non ti aspetti: quel retroscena sulla Lazio e la scelta del Manchester City

Fausto Vassoney

Il norvegese che non ti aspetti. Mentre Pep Guardiola si trova costretto a rinunciare a Erling Haaland, fuori per un infortunio al piede e ancora non al meglio, è un altro vichingo a prendersi la copertina. Anzi, a condividere la copertina con Kevin De Bruyne. Se il belga è stato l'assoluto protagonista (con un gol e un assist) della rimonta nel 3-2 contro il Newcastle, il gol vittoria al 91' è targato Oscar Bobb. Il norvegese classe 2003 - il cui ruolo naturale è quello di ala destra - continua a dare risposte incoraggianti, facendo rimpiangere le molte pretendenti di mercato, alcune delle quali osservano anche dall'Italia.



IL RETROSCENA SULLA LAZIO - Il nome di Bobb è entrato in orbita Serie A in tempi assai recenti. Tra le diverse squadre a cui è stato accostato a più riprese il norvegese c'è infatti anche la Lazio, che a fine agosto ha accarezzato l'idea di portarlo a Formello. Quando Lotito, a fine mercato, era alla ricerca di un rinforzo offensivo e aveva già fatto un tentativo - poi sfumato - per Mason Greenwood, il nome di Bobb era balzato in cima alla lista.



LA POSIZIONE DEL CITY - Il club biancoceleste non si è poi mai spinto oltre le semplici richieste d'informazioni per il norvegese, complice anche la resistenza del City a cedere un talento cresciuto nel proprio vivaio. E quindi quella di Bobb è rimasta soltanto un'idea. Ora Guardiola se lo coccola e le immagini dopo il successo del St. James' Park ne sono la riprova. Travolto dal tecnico e riempito di abbracci dopo il gol vittoria al 91', difficilmente i Citizens si priveranno di lui in questa finestra di mercato, vista anche l'attuale incertezza riguardo al rientro di Haaland. Ricordando che il contratto che lo lega alla compagine inglese è valido fino a giugno 2026.