Non si placa la polemica dopo lo scioglimento della Bobo Tv eattacca. L'ex attaccante, ricevuto il Tapiro d'oro, aveva spiegato così la rottura cone appunto Adani: "Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita".Una spiegazione che non convince l'ex difensore, che in una storia su Instagram lancia un messaggio criptico: "Se era giusto cambiare,".