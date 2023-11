Bobo Vieri ha voltato pagina e confermato la separazione con Adani, Cassano e Ventola che non saranno più alla Bobo TV. Nella prossima puntata del suo format "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest" ci saranno 4 nuovi ex calciatori a fargli compagnia: si tratta di Adriano, Amoruso, Iuliano e Diamanti.